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イオンに窓口、ＦＭ局　４月から市民サービス拡充　姶良市

(2017 03/29 22:00)
「あいぽーと」のイメージ図（姶良市提供）
　姶良市は４月、イオンタウン姶良東街区内に、市民窓口「あいぽーと」、コミュニティーＦＭ放送局「あいらびゅーＦＭ」を開設する。東街区の開業は２２日だが、窓口は１日から業務を始め、ＦＭ局は１４日に開局する。
　窓口は東街区１階にあり、年末年始を除く毎日（午前９時～午後７時）開所。パスポートの申請・交付（３日から）、住民票・印鑑証明・戸籍謄抄本などを発行する。印鑑登録、転出入・転居、婚姻、出生、死亡届などは受け付けない。あいぽーと＝0995(66)3116。
（記事全文は３０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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