TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 教育

手軽な朝食提案　加世田高家庭クラブ、文科大臣表彰　南さつま市

(2017 03/30 20:00)
表彰状を受け取る家庭クラブの代表＝南さつま市の加世田高校（同校提供）
　南さつま市の加世田高校家庭クラブが取り組む「朝食プロジェクト～毎日食べよう朝ご飯～」が、優れた「早寝早起き朝ごはん」運動を推進した学校、団体、企業に贈られる２０１６年度の文部科学大臣表彰に輝いた。高校家庭クラブの獲得は全国２例目。２４日、同校で生徒代表が表彰状を受け取った。
　クラブには１、２年生全員が所属し、クラス代表１６人が放課後に不定期で集まって研究活動をしている。
（記事全文は３１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ