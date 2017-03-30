アスパラガス甘く緑鮮やか　吹上で出荷本格化

(2017 03/30 22:00)

選別して出荷されるアスパラガス＝日置市吹上町永吉

県内最大のアスパラガス産地、日置市吹上で出荷が本格化し、３０日に出発式があった。生産者ら３０人が永吉地区の管理舎前に集まり、緑鮮やかなアスパラガスを積んだトラックを拍手で見送った。吹上では、１公社を含む５戸が計１ヘクタールで生産、年１４トンの出荷を見込む。今季は寒暖の差が影響して春芽の収量が昨年より減り、出荷開始も遅れたが、甘みは十分という。出荷は７、８月をピークに１０月まで続く。ほぼ全量が県内のスーパーで販売されるという。