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アスパラガス甘く緑鮮やか　吹上で出荷本格化

(2017 03/30 22:00)
選別して出荷されるアスパラガス＝日置市吹上町永吉
　県内最大のアスパラガス産地、日置市吹上で出荷が本格化し、３０日に出発式があった。生産者ら３０人が永吉地区の管理舎前に集まり、緑鮮やかなアスパラガスを積んだトラックを拍手で見送った。
　吹上では、１公社を含む５戸が計１ヘクタールで生産、年１４トンの出荷を見込む。今季は寒暖の差が影響して春芽の収量が昨年より減り、出荷開始も遅れたが、甘みは十分という。出荷は７、８月をピークに１０月まで続く。ほぼ全量が県内のスーパーで販売されるという。
（記事全文は３１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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