鹿児島市電新車両７５００形デビュー

(2017 03/31 06:30)

鹿児島駅前を出発し営業運転に入る市電７５００形＝鹿児島市浜町

鹿児島市電９年ぶりの新車両となる７５００形（ユートラム〓＝ローマ数字の３＝）２両が３０日、営業運転を始めた。振動軽減や乗り心地に工夫を施し、歴代のユートラムと比べ外観もシャープになった。鹿児島駅前電停で展示会があり、ファンや親子連れが真新しい車両を一足早く体験した。７５００形は長さ１４．４メートル、幅２．４４メートルの超低床車両で定員は６８人。外観は軌道の芝生に映えるよう黄色をメインに配色し、振動を抑えるため、市電では初めて、台車に衝撃吸収に優れたゴムばねを採用した。