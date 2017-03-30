一足早く“夏”　奄美で海開き

(2017 03/30 23:00)

海開きに合わせ、子どもの足を海につけて無病息災を願う家族連れ＝奄美市笠利

奄美に海のシーズン到来を告げる「浜下（はまお）れ」が、旧暦の３月３日にあたる３０日、奄美市笠利の用安海岸であった。海開きの安全祈願のほか、初節句を迎えた女の子の無病息災を願い、足を海につける伝統行事も行われ、多くの家族連れらでにぎわった。リゾート施設「ばしゃ山村」前の砂浜では、神事や島唄が奉納された後、ホラ貝の合図とともに近くの小学生約３０人が勢いよく海に飛び込んだ。