フェリーかけろま旧船で再開　瀬戸内町

(2017 03/31 20:00)

旧船で運航を再開したフェリーかけろま＝瀬戸内町の古仁屋港

瀬戸内町は３０日、岸壁衝突事故で休止していた「フェリーかけろま」の運航を３カ月ぶりに再開した。古仁屋港と加計呂麻島の瀬相、生間両港を結ぶ１日計７往復の定期便。事故を起こした新船の代わりに旧船を使い、古仁屋港の発着場所は旧岸壁を利用する。昨年１２月１日に就航した新船は、同２９日に客を乗せて運航中、古仁屋港の可動橋に衝突した。同町によると、機関のクラッチ不良が原因。町は民間の小型船による海上タクシーと、車両運搬用の民間貨物船で代替運航してきた。