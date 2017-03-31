出張子ども食堂「おばちゃんち」盛況　薩摩川内

(2017 03/31 22:00)

出張子ども食堂で食事を楽しむ親子連れら＝薩摩川内市の平佐西集会所

薩摩川内市で月１回活動する子ども食堂「おばちゃんち」が２６日、対象や規模を拡大した初の出張食堂を同市の平佐西集会所で開いた。約２０人のボランティアが温かい家庭料理を振る舞い、多くの親子連れらが一緒に食卓を囲んだ。「おばちゃんち」は、同市向田本町で小料理店を営む皆吉縁（ゆかり）さん（５６）が昨年１１月、有志とともに立ち上げた。通常は皆吉さんの店で開いており、対象は小学生限定で事前登録制。今回は子ども食堂の意義を広く知ってもらおうと、同伴の大人や幼児にも拡大して開いた。