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薩摩琵琶“復活”　鹿児島大４年・惠谷さん本体を製作、完成

(2017 03/31 23:30)
薩摩琵琶の本体を完成させた惠谷林太郎さん＝鹿児島市の鹿児島大学
　鹿児島大学教育学部４年の惠谷（えや）林太郎さん（２１）が、鹿児島県内では製作の途絶えている県指定伝統的工芸品・薩摩琵琶の本体を３月末までに完成させた。弾奏家との音響調整などは残るが、「少しでも楽器としての精度を高めたい」と意気込む。県内で製作していた技術者が５年前に亡くなって以来の“復活”となる。
　惠谷さんは昨年７月、埼玉県の製作者の講演や弾奏を聴き、その製作工程や重厚な音色に魅せられた。
　「薩摩琵琶製作研究の会」（鹿児島市）の依頼を受けて、１０月から作業に入った。
（記事全文は１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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