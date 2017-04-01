離島医療の不安解消　宇検と瀬戸内与路に医療スタッフ

(2017 04/01 06:30)

宇検村診療所

常駐の医療スタッフがいない宇検村診療所と瀬戸内町与路へき地診療所に、４月からそれぞれ医師と看護師が着任する。両診療所ともこれまで巡回診療はあったが、住民から緊急時の対応を不安視する声があり、行政が人材確保に奔走した。両町村の担当者は、「安心して暮らせる環境が整えられた」と喜ぶ。宇検村診療所には、横浜市の病院で主に内科を担当していた本橋賢治医師（３９）が赴任。８年ぶりに村営診療所となり、診療は月～木曜日で、３日に始まる。