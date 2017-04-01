熊本地震 派遣教員８人に感謝状 鹿児島県庁
(2017 04/01 13:00)
感謝状を受け取る熊本県に派遣されていた教職員＝鹿児島県庁
式で古川仲二教育長は「今回の経験を通して復興支援の輪を広げるとともに、各学校でも災害発生時の対応に生かしてほしい」とあいさつした。
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