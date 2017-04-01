熊本地震　派遣教員８人に感謝状　鹿児島県庁

(2017 04/01 13:00)

感謝状を受け取る熊本県に派遣されていた教職員＝鹿児島県庁

熊本地震で被害を受けた熊本県内の小中学校での心のケアや学習支援を目的に、昨年７月から３月まで派遣された鹿児島県内の教職員８人への感謝状贈呈式が３１日、鹿児島県庁であった。式で古川仲二教育長は「今回の経験を通して復興支援の輪を広げるとともに、各学校でも災害発生時の対応に生かしてほしい」とあいさつした。