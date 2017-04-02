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奄美近海、ザトウクジラ出現１．５倍増　繁殖海域拡大か

(2017 04/02 06:30)
奄美市住用沖に現れたザトウクジラの群れ＝１月２８日
　奄美大島近海を回遊するザトウクジラを記録している奄美クジラ・イルカ協会が、２０１６年度の出現頭数をまとめた。昨年１２月２０日から３月２５日の間に延べ６５６頭を確認。前年度の約１．５倍で、興克樹会長（４６）は「奄美にとどまる個体が増えており、南にあった繁殖海域が拡大したのではないか」と分析している。
　本年度は水温が高く、例年より２週間ほど早い１月下旬から３月上旬に回遊のピークを迎えたという。
　調査は、協会に加盟する地元のダイビング業者が協力し、１３年度に始まった。主にホエールウオッチングのツアー中に目撃したクジラを数え、尾びれの模様で個体を識別するなどしている。
（記事全文は２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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