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２週間遅れ、イワツツジ見頃　　曽於・弥五郎伝説の里

(2017 04/01 20:15)
見頃を迎えた弥五郎伝説の里のイワツツジ＝３月３１日、曽於市大隅
　曽於市の道の駅おおすみ弥五郎伝説の里でイワツツジが見頃を迎えた。駐車場脇の斜面を濃淡のあるピンク色に染めている。例年より２週間ほど遅く、開花を待っていた関係者は「やっと咲いた」と喜んでいる。
　２００４年に５００本植えられ、例年なら３月半ばには満開になるが、今年は２０日を過ぎてもほとんど咲かず、３０日ごろ一気に花が開いた。
（記事全文は２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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