介護者支援に新たな交流拠点　オレンジテラス３日開所　鹿児島市

(2017 04/01 22:10)

就労支援施設で作られた商品を手にするオレンジテラスのスタッフら＝３月２７日、鹿児島市易居町

自宅や施設で介護と向き合う人を支えるための新たな交流拠点「オレンジテラス」が３日、鹿児島市にオープンする。専門相談員が常駐で待機するほか、認知症予防講座などが開かれる。関係者は「介護に携わる人の心のよりどころになり、地域福祉のコミュニティースペースにもなる」と期待する。運営するＮＰＯ法人オレンジハート（事務局・就労支援センター七福神）によると、医療・福祉関係を中心に、県内約３０の事業所が連携。これまで支援の目が向けられにくかった「介護する側」に対する情報や知識の提供に加え、心身の癒やしが得られる場を目指しているという。