TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 経済・産業 ＞ 交通

根占－指宿に高速船「なんきゅう」就航　薩摩、大隅の新たな架け橋に

(2017 04/02 13:00)
横断幕を掲げて初便を見送る南大隅町の関係者＝１日午前７時２０分、同町根占川南の根占港
　根占港（南大隅町）と指宿港（指宿市）を結ぶ定期高速船「なんきゅう１０号」（１９トン、定員６４人）が１日、就航した。両港では、行政関係者らが横断幕を掲げるなどして第１便を歓迎。大隅、薩摩両半島の新しい「架け橋」の船出を祝った。
　高速船は山川（同市）－根占でフェリーを運航する南九船舶（鹿児島市）が新造した。旅客と自転車専用で、根占港を拠点に片道２０分で結び、午前、午後それぞれ２往復する。
（記事全文は２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ