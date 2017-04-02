根占－指宿に高速船「なんきゅう」就航 薩摩、大隅の新たな架け橋に
(2017 04/02 13:00)
横断幕を掲げて初便を見送る南大隅町の関係者＝１日午前７時２０分、同町根占川南の根占港
高速船は山川（同市）－根占でフェリーを運航する南九船舶（鹿児島市）が新造した。旅客と自転車専用で、根占港を拠点に片道２０分で結び、午前、午後それぞれ２往復する。
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