TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 経済・産業 ＞ 観光

商店街に活気を、酒販店跡を観光案内所に改装　志布志

(2017 04/02 22:00)
商店街に観光案内や国際交流情報発信の拠点を設けた末永雅雄さん＝志布志市志布志町志布志２丁目
　志布志市志布志の商店街で酒販店を営んでいた末永雅雄さん（７０）が、店舗を観光案内や国際交流の情報発信の場としてリニューアルオープンした。市内産の焼酎の試飲販売やイチゴの試食販売もする。「気軽に立ち寄って、くつろいでもらえる場になれば」と期待している。
　店内には観光パンフレットを置いているほか、海外での活動記録や写真、国際交流に関する情報などを展示。焼酎も地元３社の約５０銘柄に限定して展示している。
（記事全文は３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ