商店街に活気を、酒販店跡を観光案内所に改装 志布志
(2017 04/02 22:00)
商店街に観光案内や国際交流情報発信の拠点を設けた末永雅雄さん＝志布志市志布志町志布志２丁目
店内には観光パンフレットを置いているほか、海外での活動記録や写真、国際交流に関する情報などを展示。焼酎も地元３社の約５０銘柄に限定して展示している。
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