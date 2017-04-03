高齢者の交通事故減らせ　鹿児島県警に支援室発足

(2017 04/03 22:00)

高齢者交通安全支援室の発足式で決意表明する美園竜一室長（中央）ら＝鹿児島市の県警本部

高齢者が絡む交通事故を食い止めようと、鹿児島県警が新設した「高齢者交通安全支援室」の発足式が３日、鹿児島市の県警本部であった。１４年連続で県内の交通事故死者の半数以上を高齢者が占めていることを受け、高齢者向けの支援態勢を強化する。支援室は、県警交通企画課高齢者対策係を３人から５人に増員し改称した。全２８署の交通課にも高齢者支援係を新設し、各自治体や関係機関と連携し情報を一元化する。今後、地域事情などを考慮した交通安全教室の開催、免許証返納の促進などを進める。