４月４日
(2017 04/04 06:30)
鹿児島市魚類市場で「桜鯛」水揚げピーク（１面）
鹿児島県内企業で入社式、各トップが訓示（８面）
鹿児島陶芸展で作品解説会（２２面）
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- [紙面予告] ４月４日(04/04 06:30)
- 「日本一輝く観光県に」 鹿児島県観光プロデューサーに古木氏就任(04/04 06:30)
- ＮＨＫ朝ドラ「ひよっこ」のタイトルバック 鹿児島市の田中達也さん制作(04/03 23:00)
- 高齢者の交通事故減らせ 鹿児島県警に支援室発足(04/03 22:00)
- 義弘公の「千葉蓮」復活を 池の遺構調査で種子見つかる 湧水・徳元寺跡(04/03 20:00)
- 鹿児島県内の桜祭り 開花遅れ“主役”不在(04/03 13:00)
- 湧水町の観光地に彩り、京都造形芸大生の彫刻作品７点展示(04/03 06:30)
- 希少種・古城梅で梅酒 溝辺・錦灘酒造、和歌山の生産農家と交流(04/02 23:30)
- 商店街に活気を、酒販店跡を観光案内所に改装 志布志(04/02 22:00)
- 鹿児島ユナイテッド連勝 ＦＣ東京２３に２－１(04/02 16:20)
- 根占－指宿に高速船「なんきゅう」就航 薩摩、大隅の新たな架け橋に(04/02 13:00)
- 奄美近海、ザトウクジラ出現１．５倍増 繁殖海域拡大か(04/02 06:30)
- 若緑色の新芽つややか 種子島で新茶の摘み取り始まる(04/01 23:55)
- 介護者支援に新たな交流拠点 オレンジテラス３日開所 鹿児島市(04/01 22:10)
- ２週間遅れ、イワツツジ見頃 曽於・弥五郎伝説の里(04/01 20:15)
- 熊本地震 派遣教員８人に感謝状 鹿児島県庁(04/01 13:00)
- 離島医療の不安解消 宇検と瀬戸内与路に医療スタッフ(04/01 06:30)
- 薩摩琵琶“復活” 鹿児島大４年・惠谷さん本体を製作、完成(03/31 23:30)
- 出張子ども食堂「おばちゃんち」盛況 薩摩川内(03/31 22:00)
- フェリーかけろま旧船で再開 瀬戸内町(03/31 20:00)
- 鹿児島県民、横並び好き 日銀支店が分析(03/31 13:00)
- 鹿児島市電新車両７５００形デビュー(03/31 06:30)
- 一足早く“夏” 奄美で海開き(03/30 23:00)
- アスパラガス甘く緑鮮やか 吹上で出荷本格化(03/30 22:00)
- 手軽な朝食提案 加世田高家庭クラブ、文科大臣表彰 南さつま市(03/30 20:00)
- 南日本文学賞贈賞式 類沙さんと藤さんに賞状(03/30 13:00)
- 旅立ちの春、別れ惜しむ 奄美・名瀬新港(03/30 06:30)
- 桜開花は４月４日 予想を修正 気象協会(03/30 00:10)
- イオンに窓口、ＦＭ局 ４月から市民サービス拡充 姶良市(03/29 22:00)
- 宇宙科学技術館が一新 ２０年ぶり、体験型展示を充実 南種子(03/29 20:00)