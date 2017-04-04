６７６人が希望胸に　鹿児島国際大で入学式

(2017 04/04 23:30)

入学式で誓いを述べる新入生＝鹿児島市の鹿児島国際大学

鹿児島市の鹿児島国際大学で４日、県内の大学・短大のトップを切って入学式が行われた。大学院と合わせて６７６人が、希望を胸に新たな生活をスタートさせた。式典には、父母ら約７００人も参加。津曲貞利学長は「大学は、持って生まれた才能を磨くところ。才能に気付き、伸ばす努力をすれば、自分も他人も変わっていく」と激励した。他の入学式の日程は次の通り。５日 鹿屋体大、鹿児島女子短大、鹿児島純心女子短大▽６日 鹿児島純心女子大、志學館大▽７日 鹿児島大▽１０日 第一工業大、県立短大