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６７６人が希望胸に　鹿児島国際大で入学式

(2017 04/04 23:30)
入学式で誓いを述べる新入生＝鹿児島市の鹿児島国際大学
　鹿児島市の鹿児島国際大学で４日、県内の大学・短大のトップを切って入学式が行われた。大学院と合わせて６７６人が、希望を胸に新たな生活をスタートさせた。
　式典には、父母ら約７００人も参加。津曲貞利学長は「大学は、持って生まれた才能を磨くところ。才能に気付き、伸ばす努力をすれば、自分も他人も変わっていく」と激励した。
　他の入学式の日程は次の通り。５日　鹿屋体大、鹿児島女子短大、鹿児島純心女子短大▽６日　鹿児島純心女子大、志學館大▽７日　鹿児島大▽１０日　第一工業大、県立短大
（記事全文は５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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