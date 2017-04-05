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８か月ぶり鹿児島市に降灰　桜島南岳が噴火

(2017 04/05 06:30)
車のボンネットにうっすらと積もった火山灰＝鹿児島市吉野町
　４日午前１０時２分、桜島の南岳山頂火口で噴火があった。噴煙は高さ１２００メートルまで上がり、鹿児島市吉野町方面に流れた。鹿児島市街地の降灰は、昨年７月２６日の爆発的噴火以来、約８カ月ぶり。
　鹿児島地方気象台によると、噴火は今年３回目。全て南岳山頂火口で発生した。爆発は観測されておらず、現時点で活動が活発化する兆候もないという。
　鹿児島市吉野町では同日、車や路面にうっすらと積もった灰が風で巻き上がるたびに、マスクやタオルで口を覆いながら足早に歩く住民の姿がみられた。
（記事全文は５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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