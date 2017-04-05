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鹿児島Ｒ　Ｂ２免許不交付　収益基準満たさず

(2017 04/05 23:10)
Ｂ２ライセンス不交付を受けて会見する鹿児島Ｒの大山亮平代表＝鹿児島市の鹿児島アリーナ
　プロバスケットボールＢリーグは５日、２部西地区の鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）が、２０１７～１８年シーズンは２部から降格すると発表した。同日の理事会で資格審査があり、２部参加に必要なクラブライセンスについて、今季の営業収益や資金繰りが基準を満たさなかったため不交付とした。鹿児島Ｒは経営を改善し、Ｂ３残留を目指す。
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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