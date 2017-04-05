鹿児島Ｒ Ｂ２免許不交付 収益基準満たさず
(2017 04/05 23:10)
Ｂ２ライセンス不交付を受けて会見する鹿児島Ｒの大山亮平代表＝鹿児島市の鹿児島アリーナ
- 鹿児島Ｒ Ｂ２免許不交付 収益基準満たさず(04/05 23:10)
- 桜ようやく咲く 最も遅い記録 鹿児島地方気象台(04/05 22:15)
- 外国人向けシェアハウス完成 いちき串木野市(04/05 20:00)
- 川内原発、外部電源の一部５時間ダウン 開閉設備に不具合(04/05 13:00)
- ８か月ぶり鹿児島市に降灰 桜島南岳が噴火(04/05 06:30)
- ６７６人が希望胸に 鹿児島国際大で入学式(04/04 23:30)
- 手間とこうじ、かけて醸す 黒酢の仕込み開始 霧島市福山(04/04 23:00)
- ピアノ調律師１級に合格 鹿児島県内女性初、薩摩川内市の宮下さん(04/04 20:00)
- 「アジア事業で活躍を」 インフラテックに外国籍４人初入社(04/04 13:00)
- 「日本一輝く観光県に」 鹿児島県観光プロデューサーに古木氏就任(04/04 06:30)
- ＮＨＫ朝ドラ「ひよっこ」のタイトルバック 鹿児島市の田中達也さん制作(04/03 23:00)
- 高齢者の交通事故減らせ 鹿児島県警に支援室発足(04/03 22:00)
- 義弘公の「千葉蓮」復活を 池の遺構調査で種子見つかる 湧水・徳元寺跡(04/03 20:00)
- 鹿児島県内の桜祭り 開花遅れ“主役”不在(04/03 13:00)
- 湧水町の観光地に彩り、京都造形芸大生の彫刻作品７点展示(04/03 06:30)
- 希少種・古城梅で梅酒 溝辺・錦灘酒造、和歌山の生産農家と交流(04/02 23:30)
- 商店街に活気を、酒販店跡を観光案内所に改装 志布志(04/02 22:00)
- 鹿児島ユナイテッド連勝 ＦＣ東京２３に２－１(04/02 16:20)
- 根占－指宿に高速船「なんきゅう」就航 薩摩、大隅の新たな架け橋に(04/02 13:00)
- 奄美近海、ザトウクジラ出現１．５倍増 繁殖海域拡大か(04/02 06:30)
- 若緑色の新芽つややか 種子島で新茶の摘み取り始まる(04/01 23:55)
- 介護者支援に新たな交流拠点 オレンジテラス３日開所 鹿児島市(04/01 22:10)
- ２週間遅れ、イワツツジ見頃 曽於・弥五郎伝説の里(04/01 20:15)
- 熊本地震 派遣教員８人に感謝状 鹿児島県庁(04/01 13:00)
- 離島医療の不安解消 宇検と瀬戸内与路に医療スタッフ(04/01 06:30)
- 薩摩琵琶“復活” 鹿児島大４年・惠谷さん本体を製作、完成(03/31 23:30)
- 出張子ども食堂「おばちゃんち」盛況 薩摩川内(03/31 22:00)
- フェリーかけろま旧船で再開 瀬戸内町(03/31 20:00)
- 鹿児島県民、横並び好き 日銀支店が分析(03/31 13:00)
- 鹿児島市電新車両７５００形デビュー(03/31 06:30)