義務教育学校へ移行　坊津学園が開校式　南さつま

(2017 04/06 20:00)

入学式で、伊口秀樹校長から教科書をもらう新１年生＝南さつま市坊津の坊津学園

本年度から小中一貫の義務教育学校になった南さつま市坊津の坊津学園で６日、開校式があった。住民や教育関係者、児童生徒ら約２３０人が出席。出口定昭教育長は「輝かしい歴史の一歩を踏み出せ、大きな喜び。誇りを持ち多くのことを学んでほしい」と在校生１３４人を激励した。坊津学園は坊津地域の少子化などにより、地域の４小学校と２中学校が２０１０年度に統合した施設分離型の小中一貫校として開校。１３年度に施設一体型の校舎を運動公園跡に建てた。