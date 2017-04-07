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鹿児島大学で入学式　２５９６人が新たなスタート

(2017 04/07 23:30)
入学生を代表し、宣誓する歯学部の中元公子さん＝鹿児島市の県体育館
　鹿児島大学（前田芳實学長）の入学式が７日、鹿児島市の県体育館で開かれた。９学部と大学院に計２５９６人が入学し、新たなスタートを切った。
　式では入学生を代表し、歯学部の中元公子さん（１９）と大学院人文社会科学研究科の中村優天（ゆうあ）さん（２２）が「社会の期待にこたえる」と宣誓。前田学長は告辞で「進取の精神を育み、社会の力強い担い手に成長して」と期待を述べた。
（記事全文は８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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