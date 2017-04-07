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霧島の地域情報誌「モシターン」２００号　朗読劇など記念のイベント

(2017 04/07 22:10)
朗読劇「隼人の乱」を披露する朗読グループおひさまのメンバーら＝霧島市国分
　霧島市の地域情報月刊誌「モシターンきりしま」の２００号達成を記念したイベント「感謝のひろば」が２日、国分シビックセンターであった。「隼人の乱」の朗読劇や寄稿者の講演などがあり、発行の節目を祝った。
　「隼人の乱」は、モシターンの記者として活躍した元新聞記者の故伊地知南さん（２０１４年５月死去）原作。ＮＰＯ法人きりしま創造舞台の朗読グループ「おひさま」の協力で上演が実現した。
（記事全文は８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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