伊仙で５０回目戦艦大和慰霊祭 彬子さま参列
(2017 04/08 13:00)
式典で慰霊の言葉を述べられる三笠宮さまの孫・彬子さま＝７日、伊仙町犬田布岬
伊仙町の慰霊祭に皇族が出席するのは、６９年の高松宮宣仁親王ご夫妻以来４８年ぶり２度目。全国から駆け付けた遺族や地域住民ら約３００人が参列した。
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