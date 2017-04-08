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伊仙で５０回目戦艦大和慰霊祭　彬子さま参列

(2017 04/08 13:00)
式典で慰霊の言葉を述べられる三笠宮さまの孫・彬子さま＝７日、伊仙町犬田布岬
　旧日本海軍第２艦隊旗艦で、１９４５年に東シナ海で撃沈された戦艦大和の乗組員らをしのぶ慰霊祭が７日、伊仙町の犬田布岬であった。５０回目の節目を記念し、昨年１０月に亡くなった三笠宮さまの孫・彬子さまも出席、慰霊塔に玉串を奉納し、戦没者の冥福を祈られた。同日は枕崎市でも遺族らが集まり、鎮魂の祈りをささげた。
　伊仙町の慰霊祭に皇族が出席するのは、６９年の高松宮宣仁親王ご夫妻以来４８年ぶり２度目。全国から駆け付けた遺族や地域住民ら約３００人が参列した。
（記事全文は８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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