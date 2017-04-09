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広重展ギャラリートーク、作風と魅力を解説　鹿児島市立美術館

(2017 04/09 06:30)
広重展の作品解説に聴き入る来場者＝８日、鹿児島市立美術館
　江戸の四大浮世絵師、歌川広重の作品が並ぶ「生誕２２０年　広重展」（南日本新聞社、鹿児島市立美術館主催、光学堂特別協賛）のギャラリートークが８日、鹿児島市立美術館であった。山西健夫副館長が作品解説し、約８０人が聴き入った。
　５月７日まで（月曜休館、１日は開館）。一般・大学生１０００円、小中高生５００円。ギャラリートークは４月２２日にも開催。１５日は記念講演会（要聴講券）がある。南日本新聞社事業部＝099(813)5053。
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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