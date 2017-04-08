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種子鋏の製作技術継承、梅木さんに修了証書　西之表

(2017 04/08 21:00)
修了証書を授与された梅木昌二さん＝西之表市役所
　種子鋏（たねばさみ）の伝統的な製作技術の後継者を育成する西之表市の支援事業で、鍛冶職人の梅木昌二さん（４９）＝同市西之表＝に５日、修了証書が授与された。梅木さんは、５月中をめどに自宅に工房を構える準備を進めている。
　国選択無形民俗文化財「種子鋏製作技術」の唯一の保持者だった故牧瀬義文さんに７年ほど前、弟子入り。２０１２年度から５年間、同事業の奨励金を受けながら、３２に及ぶ細かな手作業工程の習得に励んできた。
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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