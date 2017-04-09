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鹿児島大が防災シンポ　熊本地震の教訓紹介

(2017 04/09 13:00)
熊本地震の教訓を紹介するシンポジウム＝８日、鹿児島市の鹿児島大学稲盛会館
　熊本地震の教訓を紹介する防災シンポジウムが８日、鹿児島市の鹿児島大学稲盛会館であった。鹿大の専門家が、被災地での研究内容を報告し、建物倒壊や土砂崩れを想定した防災対策の必要性を訴えた。
　活断層を調べている井村隆介准教授は「震源の活断層が延びる熊本県南部で地震があれば、鹿児島でも大きな揺れは起きる。熊本地震を対岸の火事と思ってはいけない」と指摘した。
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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