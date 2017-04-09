鹿児島県内各地で総雨量２００ミリ超、ＪＲに遅れも

(2017 04/09 00:15)

九州付近に停滞する前線の影響で、鹿児島県内は８日、広い範囲で雨が降り、６日の降り始めからの総雨量は、霧島市の高千穂河原で３０３ミリに達し、各地で２００ミリを上回った。ＪＲの在来線は一部区間で徐行運転となり、遅れが出た。

総雨量は８日午後６時までに、さつま町で２８２ミリを観測したほか、鹿児島市や伊佐市、薩摩川内市、南九州市、鹿屋市などでも２００ミリを越えた。