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九州高校野球県予選　決勝は鴨池市民で神村－鹿実

(2017 04/09 19:25)
　第１４０回九州地区高校野球大会鹿児島県予選は９日、鹿児島市の県立鴨池球場で準決勝２試合があり、神村学園が大島を６－３、鹿児島実が樟南を９－８で破り、九州大会出場を決めた。
　決勝の会場は、県立鴨池球場から鴨池市民球場に変更になった。１０日は正午試合開始予定。
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