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ゆるキャラが集結、地域盛り上げ　「チェスト連合」始動

(2017 04/10 22:00)
集結し意気込むスタッフ陣とご当地キャラクターたち＝鹿児島市の鴨池ドーム
　僕たちが地域を盛り上げるぞ―。一般社団法人「チェスト連合」の結成記者会見が９日、鹿児島市の鴨池ドームであり、市町村や企業などのキャラクター３０体以上が顔をそろえた。
　同法人は県内のご当地キャラを活用し、ドラマやミュージカルなどを通し、地域活性化に取り組む。現在活動中のキャラ２０５体のうち、約７０体が登録したという。
（記事全文は１１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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