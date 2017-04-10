ゆるキャラが集結、地域盛り上げ　「チェスト連合」始動

(2017 04/10 22:00)

集結し意気込むスタッフ陣とご当地キャラクターたち＝鹿児島市の鴨池ドーム

僕たちが地域を盛り上げるぞ―。一般社団法人「チェスト連合」の結成記者会見が９日、鹿児島市の鴨池ドームであり、市町村や企業などのキャラクター３０体以上が顔をそろえた。同法人は県内のご当地キャラを活用し、ドラマやミュージカルなどを通し、地域活性化に取り組む。現在活動中のキャラ２０５体のうち、約７０体が登録したという。