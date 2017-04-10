パリ万博１５０年　フランスへの思い込め和歌　仙巌園で曲水の宴

(2017 04/10 23:00)

酒杯が流れ着くまでに和歌を詠む曲水の宴＝鹿児島市吉野町の仙巌園

曲がりくねった水流沿いに並び、和歌を詠む「曲水の宴」が９日、鹿児島市吉野町の仙巌園であった。薩摩藩が薩摩焼などを出展したパリ万国博覧会から１５０年の節目として、フランスゆかりの関係者を含む８人が参加。武家の装束姿で和歌をしたためた。２３回目の今年のテーマは「野」。フランス料理人で現代の名工の上柿元勝さん（６６）は「夢抱き世界の山野廻（めぐ）りつつフランス料理にかける情熱」と詠んだ。