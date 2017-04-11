朝食提供の「子ども食堂」開店　鹿児島市

(2017 04/11 06:30)

笑顔で朝ご飯を食べる小学生＝鹿児島市上本町

１００円で朝食を提供する「上本町こども食堂」が１０日、鹿児島市上本町にオープンした。平日の毎朝開店する。初日は、登校前の児童ら十数人が会話を楽しみながら、炊きたてのご飯やみそ汁などを味わった。引率した保護者は「朝食をしっかり取れる場として、もっと多くの親に知ってほしい」と歓迎した。主催する曽我部文彦さん（６５）＝同市上本町＝らスタッフは、午前５時から会場の居酒屋で約４０人分を準備。午前６時半の開店直後、子どもを連れた家族が相次いで店を訪れ、食事や会話を楽しんだ。