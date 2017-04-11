さつま、湧水、南大隅３町長選が告示

(2017 04/11 12:20)

任期満了に伴うさつま、湧水、南大隅３町の町長・町議選と、錦江町議選が１１日告示された。正午現在、さつま町長選に現職で３期目を目指す日●（高の口がはしご）政勝氏（７２）、湧水町長選に元町商工会長の池上滝一氏（５６）、元副町長の久留須修氏（６４）、農業の宮里廣昭氏（６８）の３新人、南大隅町長選は会社役員の肥後隆志氏（６５）、３期目を目指す現職の森田俊彦氏（５８）、鹿屋市の市民団体代表の迫口憲明氏（７０）が立候補を届け出た。全員が無所属で、投開票はいずれも１６日。