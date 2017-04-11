さつま町長選 現職が３選
湧水、南大隅町長選は三つどもえ
(2017 04/11 17:17)
任期満了に伴うさつま、湧水、南大隅３町の町長・町議選と、錦江町議選が１１日告示された。さつま町長選は、現職の日●（高の口がはしご）政勝氏（７２）＝無所属＝が無投票で３選を果たした。湧水町長選は元町商工会長の池上滝一氏（５６）、元副町長の久留須修氏（６４）、農業の宮里廣昭氏（６８）、南大隅町長選は会社役員の肥後隆志氏（６５）、３期目を目指す現職の森田俊彦氏（５８）、鹿屋市の市民団体代表の迫口憲明氏（７０）が立候補した。いずれも無所属で、投開票は１６日。
- さつま町長選 現職が３選(04/11 17:17)
- 看護師特定行為 １３人が研修開始 鹿児島大学病院(04/11 13:00)
- さつま、湧水、南大隅３町長選が告示(04/11 12:20)
- 朝食提供の「子ども食堂」開店 鹿児島市(04/11 06:30)
- パリ万博１５０年 フランスへの思い込め和歌 仙巌園で曲水の宴(04/10 23:00)
- ゆるキャラが集結、地域盛り上げ 「チェスト連合」始動(04/10 22:00)
- 茶をスープに使ったラーメン提供(04/10 20:00)
- 鹿児島市出身・鬼塚忠さん原作の映画「花戦さ」６月全国公開(04/09 20:00)
- 九州高校野球県予選 決勝は鴨池市民で神村－鹿実(04/09 19:25)
- 初の家族留学は３組４人 宇宙留学２２期生４０人を歓迎 南種子(04/09 18:00)
- 鹿児島大が防災シンポ 熊本地震の教訓紹介(04/09 13:00)
- 広重展ギャラリートーク、作風と魅力を解説 鹿児島市立美術館(04/09 06:30)
- 西出水爆笑戦隊、「ＨＡＰＰＹ ＮＥＷＳ ２０１６」贈賞式出席(04/09 00:40)
- 鹿児島県内各地で総雨量２００ミリ超、ＪＲに遅れも(04/09 00:15)
- 種子鋏の製作技術継承、梅木さんに修了証書 西之表(04/08 21:00)
- 伊仙で５０回目戦艦大和慰霊祭 彬子さま参列(04/08 13:00)
- 桜島のＮＰＯが製作・販売、ご当地パズル「桜島」版人気(04/08 06:30)
- 鹿児島大学で入学式 ２５９６人が新たなスタート(04/07 23:30)
- 霧島の地域情報誌「モシターン」２００号 朗読劇など記念のイベント(04/07 22:10)
- 造形美と技光る２０２点 鹿児島陶芸展が開幕(04/07 20:25)
- 勇壮 船団パレード 阿久根で金比羅祭り(04/07 13:00)
- 請島待ちわびた春 池地小、児童２人迎え３年ぶり再開 瀬戸内(04/07 06:30)
- ふるさと納税額全国一の都城 返礼９９０件あわや誤配送(04/06 23:30)
- 故郷への思い桜に込め 旧山野中卒業生らが台風禍の記念樹植え替え(04/06 22:00)
- 義務教育学校へ移行 坊津学園が開校式 南さつま(04/06 20:00)
- 事故や犯罪 防止を決意 春の交通・地域安全運動(04/06 13:00)
- 規制委、川内原発の対テロ施設 正式許可(04/06 06:30)
- 鹿児島Ｒ Ｂ２免許不交付 収益基準満たさず(04/05 23:10)
- 桜ようやく咲く 最も遅い記録 鹿児島地方気象台(04/05 22:15)
- 外国人向けシェアハウス完成 いちき串木野市(04/05 20:00)