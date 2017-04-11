鹿屋の和菓子店が「タルト」再現　“最後の味”遺族ら涙

(2017 04/11 20:00)

「タルト」を味わう特攻隊員遺族ら＝鹿屋市のリナシティかのや

最後の甘味はどんな思いでかみしめたのだろう―。太平洋戦争時、旧海軍鹿屋航空基地から飛び立った特攻隊員たちが機内で食べたといわれる菓子を、鹿屋市の和菓子店「富久屋」が再現した。「タルト」と呼ばれ、スポンジ生地であんを挟んだ細長い菓子。８日、同市であった追悼イベントで、隊員遺族らに振る舞われた。富久屋は戦中、海軍御用達として基地に菓子を納めていた。６代目店主の北村祐一さん（５０）が昨年、店の歴史を元従業員や家族から聞いたところ「タルトという菓子があった」「出撃する特攻隊員のために注文があった」などの話があり、店を切り盛りする母馨さん（７７）と再現に挑んだ。