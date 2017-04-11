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ぐるなび・秘書が選ぶ手土産　特別国際賞に池田製茶

(2017 04/11 23:00)
受賞商品とトロフィーを手にする池田研太社長＝東京・千代田区のザ・キャピトルホテル東急
　飲食店の情報サイト運営の「ぐるなび」は１１日、現役秘書の目利きで選ばれた「接待の手土産２０１７」の発表会と表彰式を都内で開いた。池田製茶（鹿児島市）の「玉露プレミアムアソート」が特別国際賞を受けた。
　延べ約１０００人の秘書らが品評会などを通じ、ビジネス使いにふさわしい手土産を選んだ。
（記事全文は１２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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