明治維新１５０年　記念事業委発足、ロゴ披露

(2017 04/12 06:30)

明治維新１５０周年関連イベントで使う「かごしま明治維新博」のロゴ

２０１８年の明治維新１５０周年に向けた記念プロジェクト実行委員会が１１日発足し、鹿児島市の県市町村自治会館で総会を開いた。鹿児島県や県内の経済団体、行政、観光関係者などが官民一体で誘客を図る。各種イベントや県外でのＰＲに積極的に取り組むことを確認した。総会では、薩長土肥４県の交流イベントなど関連事業で使う「かごしま明治維新博」のロゴマークの披露もあった。委員からは「翌年以降も継続的に取り組める企画を」「一人一人が何をするかが重要だ」といった意見が出た。次の総会は７月にあり、本年度中に開く予定の「かごしま明治維新祭２０１７（仮称）」の企画内容を話し合う。