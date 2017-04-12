国保　１５年度累積赤字５１億円　財政健全化へ鹿児島市が意見募集

(2017 04/12 13:00)

２０１７年度に始めた「トク得キャンペーン」のクーポン

鹿児島市の国民健康保険（国保）の２０１５年度累積赤字が５１．７億円と、０９年度の２６億円から倍増している。赤字解消に向けて市は、市国民健康保険財政健全化計画（１８～２５年度）の策定を進める。１０日に素案を示し、意見募集（パブリックコメント）を始めた。このほど公表された１５年度の市の一人あたり医療費は４２万円。総医療費は５７４億８０００万円。０９年度はそれぞれ３３万円、４８０億８０００万円だった。策定中の財政健全化計画では、市の国保財政赤字の要因に、一人当たり医療費の高さと、収納率の低さを挙げる。計画は市国民健康保険課や各支所、ホームページなどで閲覧可。意見は郵便、ファクス、電子メールなどで５月１２日（当日消印有効）までに書面で提出する。同課＝099(216)1227。