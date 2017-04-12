手作り歓待ピザ窯交流　３年で１５００人訪問　吹上・平鹿倉

(2017 04/12 20:00)

交流会で、平鹿倉地区住民手作りのピザを食べる来訪者＝日置市吹上の同地区公民館

手慣れた手つきでピザの生地をこねる平鹿倉地区住民＝日置市吹上の同地区公民館

日置市吹上の山中にある、高齢化率が約６０％で過疎化が進む限界集落・平鹿倉（ひらかくら）地区（６４世帯９９人）は、２０１４年２月、地区公民館にピザ窯を設置して以来、来訪者と交流会を続けている。住民手作りのもてなしは好評で、３年で約１５００人が訪れた。６日に本年度１回目の交流会があった。交流会開催は、高齢者クラブ「平鹿倉長寿会」メンバーが中心となり、地区公民館が支援する。地区外の小学校や女性学級、高齢者団体などを招き、ピザを一緒に食べて会話やレクリエーションを楽しむ。６日は、市内の社会福祉法人「佑心会」の２高齢者施設から職員含め２４人が訪れた。