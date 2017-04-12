就農目指し９０人が入学　鹿児島県立農業大学校

(2017 04/12 23:00)

新入生を代表して宣誓する野菜科の成尾力さん＝日置市の鹿児島県立農業大学校

創立４０周年を迎えた鹿児島県立農業大学校の入学式が１２日、日置市の同校であった。養成部門８７人、研究部門３人の計９０人が新しい学生生活のスタートを切った。養成部門の定員充足率は７５．７％（前年度比６ポイント減）で、現在地に校舎が移転した２００３年度以降で最低となった。養成部門の入学生は減少傾向にあり、ここ５年は９０人前後で推移している。同校は少子化や農家後継者の高学歴化などが一因とみている。移転後の充足率は０３年度の１０３．５％が最高。