桜満開　最も遅く　鹿児島気象台標本木

(2017 04/12 22:00)

過去最も遅い満開となる鹿児島地方気象台のソメイヨシノの標本木＝鹿児島市東郡元町

鹿児島市の鹿児島地方気象台にある桜（ソメイヨシノ）の標本木は１２日現在、５～６分咲きにとどまっている。１９５３（昭和２８）年の観測開始以降、満開が最も遅かったのは２００８年の４月１２日。今年は開花に続き、満開時期も過去最も遅くなることが確実となった。日本気象協会によると満開は１４日の見込み。