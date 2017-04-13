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特産竹にこいのぼり８０匹泳ぐ　さつま町川内川

(2017 04/13 13:00)
竹ざおに掲げられたこいのぼり＝さつま町の川内川河川敷
　久しぶりに晴れた１２日、さつま町観光特産品協会は川内川河川敷にこいのぼりを飾り付けた。高さ１３メートルほどの特産の竹のさお２０本に、約８０匹を掲げ、水辺に彩りを添えている。５月中旬まで。
　近くの保育園児らも一緒に掲揚した。２０１３年に始まり、今年で５回目。山本求道会長（６９）は「特産の竹を生かした風物詩を見に来てほしい」と話した。
（記事全文は１３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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