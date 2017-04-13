TOP ＞ 鹿児島のニュース > くらし・文化 ＞ 地域

青空と海　ルーピン満開、風に揺れ　指宿市

(2017 04/13 20:00)
青空に映えるルーピンの花＝指宿市東方
　指宿市東方の「休暇村指宿」でルーピン（ルピナス）が満開を迎えている。黄色い花が鹿児島湾からの海風にそよぎ、甘い香りを漂わせている。２０日すぎまで楽しめそうだ。
　ルーピンは藤の花を逆さにしたような花が咲くことから「ノボリフジ」とも呼ばれる。休暇村では春の風物詩にと１９８５年ごろから毎年キバナルピナスを種から育て、一般開放している。
（記事全文は１４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ