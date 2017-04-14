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関西大生、曽於を“解剖”　夏に産業振興策提言

(2017 04/14 06:30)
農産物を保管している企業を調査する関西大学の学生ら＝曽於市末吉
　曽於市の産業振興や雇用創出をテーマにした研究に取り組む関西大学（大阪府）の学生が３月２７日～３１日、曽於市を訪れ企業などを調査した。夏にリポートをまとめて提言する。
　経済学部・後藤健太教授（４８）のゼミ。昨年から曽於市の調査を続けている。昨夏には「原材料生産は強いが加工・販売分野が弱い」と指摘し、曽於、志布志、都城の３市の連関性を高めるよう提言した。
　ゼミ生が入れ替わった今年は学生１７人が訪問。前回提言の具体化に向け、志布志市や都城市にも調査を広げた。
（記事全文は１４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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