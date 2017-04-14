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２人吹奏楽部に教職員助っ人　姶良・山田中

(2017 04/14 13:00)
新入生の前で演奏を披露する吹奏楽部員と教職員＝姶良市の山田中学校
　２人だけの吹奏楽部を、教職員４人が手助け―。全生徒３３人の姶良市の山田中学校で９日、新入生への部活動紹介があり、部員がそろわない中、懸命に練習を続ける２人を、顧問らが力強い演奏で後押しした。
　今年の新入生は８人。
　部活動紹介では、アニメソングを披露。教職員はトランペット、木琴、ドラム、ピアノで参加、部員と息のあった音色を響かせた。
（記事全文は１４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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