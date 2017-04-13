「てん茶」製造の動き続々 抹茶原料、国内外で重要増
(2017 04/13 23:00)
抹茶原料のてん茶を製造するラインを見学する関係者＝志布志市有明の鹿児島堀口製茶
鹿児島堀口製茶の新工場は１１日に落成式があった。年間２５０トンのてん茶生産が可能なラインを持ち、４月末に稼働を始める。生産規模は国内最大級とみられる。
べにふうきを原料にしたてん茶開発、製造、販売で合意したＪＡあおぞらや京都の茶商ら＝志布志市有明
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