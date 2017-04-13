「てん茶」製造の動き続々　抹茶原料、国内外で重要増

(2017 04/13 23:00)

抹茶原料のてん茶を製造するラインを見学する関係者＝志布志市有明の鹿児島堀口製茶

べにふうきを原料にしたてん茶開発、製造、販売で合意したＪＡあおぞらや京都の茶商ら＝志布志市有明

国内外で需要が高まっている抹茶の原料「てん茶」製造に向けた動きが、製茶業界で広がっている。鹿児島堀口製茶（志布志市、堀口泰久社長）は、海外市場を見据えた大規模なてん茶加工施設を新設。ＪＡあおぞら（同市）は京都の茶商などと組み、「べにふうき」を使ったてん茶の開発に乗り出す。消費者のリーフ茶離れで価格が低迷する中、茶の新たな需要拡大を目指す狙いだ。鹿児島堀口製茶の新工場は１１日に落成式があった。年間２５０トンのてん茶生産が可能なラインを持ち、４月末に稼働を始める。生産規模は国内最大級とみられる。