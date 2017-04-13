諏訪之瀬島で火山性地震４００回超

(2017 04/13 22:25)

十島村の諏訪之瀬島で１３日、火山性地震が頻発し、午前６時～午後６時の１２時間に計４６９回発生した。うち震度１～３を８回観測。規模はマグニチュード２．６～３．５と推定される。鹿児島地方気象台によると、火山活動の活発化は認められず、噴火警戒レベルは２（火口周辺規制）が継続中。

震源地は、同島周辺の深さ１０～２０キロ付近とみられる。マグマが岩盤を破壊し移動した可能性があるが、島内では目立った地盤変動は観測されていない。

同日午前６～９時には悪石島や中之島、平島でも震度１～２を観測した。

昨年４月２５日に諏訪之瀬島で火山性地震が４１２回観測された際は、噴火活動は活発化しなかった。最近の火山性地震は１日１０回未満。爆発的噴火は今年５回。今月４日以降、噴火は発生していない。