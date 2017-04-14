岩切さんら２７人表彰　第４５回鹿児島陶芸展

(2017 04/14 22:20)

県知事賞を受ける岩切秀央さん＝１４日、南日本新聞社

第４５回鹿児島陶芸展（南日本新聞社、鹿児島県主催、本坊酒造特別協賛）の表彰式が１４日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。最高賞の県知事賞に輝いた岩切秀央さん（２５）＝同市＝ら入賞者２７人をたたえた。同展は同市の黎明館で１６日まで。６００円、高校生以下無料。１８日〜５月７日はテーマ部門選抜巡回展（入場無料）を南さつま市の本坊家旧邸寶常（ほうじょう）＝0993(55)2121＝で開く。