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台風１６号で被害の桜並木、再び満開　知覧平和公園

(2017 04/14 20:30)
台風被害を乗り越え、満開を迎えた桜並木＝１４日、南九州市の知覧平和公園
　南九州市の知覧平和公園の桜並木は、昨年９月の台風１６号で２５本が倒木などの被害に遭っていたが、一部折れたり植え直した１１本が今春、再び花開いた。並木は満開を迎えて、訪れた市民や観光客らを楽しませている。
　市都市計画課によると、並木は公園入口から約２００メートル続き、ソメイヨシノ１１５本を植えていた。そのうち昨秋の台風で、根こそぎ倒れたり、幹が折れたりしたため１４本を撤去した。
　花が咲いたのは、一部幹が折れた８本と植え直した３本。
　１６日まで、好天時に午後６時から９時半の間ライトアップをしている。
（記事全文は１５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
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