屋久島町宮之浦・島さん夫婦のパン屋、４９年の歴史に幕

(2017 04/14 23:30)

夫婦二人三脚で最後の調理パン作りに励む、島武夫さんと妻の信子さん＝屋久島町宮之浦の木村屋

屋久島町宮之浦で、４９年間親しまれたパン屋「木村屋」が島民らに惜しまれながら、店を閉めた。店主の島武夫さん（８０）と信子さん（７５）夫婦は１１日、受注していた最後の食パンを焼き、お互いの労をねぎらった。宮之浦生まれの島さんは、屋久島高校卒業後に上京。パン職人として１０年半、腕を磨いた。３１歳で島に帰り、１９６７（昭和４２）年、パン屋を開いた。２年後、福岡から移住していた信子さんと結婚。夫婦で店を切り盛りしてきた。店頭販売の最終日となった３月３１日は、開店前から客が列をつくり、用意した菓子パンなど約２００個は１時間で売り切れた。それでも客は途絶えず、夫婦と従業員２人はパンを作っては売り、通常の３倍ほどに当たる計約６００個を完売した。